Non risultano dispersi

Un incendio ha distrutto parte di un piccolo edificio nell’affollato quartiere di Chinatown di Manila, causando almeno 11 morti. Circa 14 autopompe hanno lottato per più di due ore per domare le fiamme. L’incendio è scoppiato in un ristorante al piano terra e diversi membri del personale sono tra le vittime. La maggior parte dei corpi senza vita è stata trovata al secondo e al terzo piano e nessun altro risulta disperso.

