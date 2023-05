Patrimonio nazionale, era stato costruito nel 1926

(LaPresse) Un enorme incendio è divampato durante la notte nello storico edificio dell’ufficio postale di Manila, capitale delle Filippine, ferendo leggermente una persona e radendo al suolo la struttura, uno dei patrimoni nazionali, costruito nel 1926 in stile neoclassico. Il rogo è scoppiato prima di mezzanotte nel seminterrato ed è stato messo sotto controllo lunedì mattina dopo oltre sette ore, hanno detto i vigili del fuoco. Un’indagine è in corso per determinare la causa dell’incendio e ciò che è stato danneggiato, hanno aggiunto i funzionari.

