I vigili del fuoco hanno dichiarato che i roghi in tutte le aree colpite sono stati domati

La costa dalmata della Croazia è stata colpita dagli incendi, nelle zone vicine alle piccole città turistiche di Podgora e Tucepi. I residenti sono stati evacuati e non sono state segnalate vittime, ma diverse barche ormeggiate raggiunte dal rogo. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme e a proteggere le case e gli alberghi della zona. Secondo i servizi di emergenza croati, 755 vigili del fuoco sono intervenuti in 122 diversi incendi in Croazia, con l’aiuto di 10 aerei Canadair. Giovedì, i vigili del fuoco croati hanno dichiarato che gli incendi in tutte le aree sono stati arginati con successo.

