La premier ha concluso la sua missione incontrando il segretario del PC Chen Jining

“Il nostro obiettivo è rafforzare la cooperazione tra le nostre azioni, economica e commerciale, culturale, scientifica. Farlo in un’ottica anche di riequilibrio dei nostri rapporti e aiutare e sostenere le aziende italiane che già da tempo hanno deciso di investire in Cina e che particolarmente a Shanghai hanno contribuito allo sviluppo di questa straordinaria realtà”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, incontrando durante la sua missione in Cina il segretario del Comitato Municipale di Shanghai del Partito comunista cinese, Chen Jining. “Ci è sembrato importante anche un colloquio con le autorità locali perché qui c’è la più grande comunità imprenditoriale italiana, diverse aziende sono rappresentate, questa città è gemellata con Milano, è città molto dinamica soprattutto sul piano economico e noi auspichiamo, chiaramente, che le autorità possano aiutarci a fare questo lavoro di implementazione”, ha aggiunto Meloni.

