L'opposizione contestata il risultato delle urne

Nicolás Maduro parla al Venezuela dopo le proteste scoppiate in tutto il Paese per i risultati delle presidenziali di domenica, che lo vedono rieletto per il terzo mandato. Il candidato dell’opposizione Edmundo González Urrutia, il giorno dopo le elezioni, ha denunciato i brogli del leader socialista, dichiarando in una conferenza stampa che ha le prove sufficienti per dimostrare di aver ottenuto più del 70% dei fogli di conteggio che lo mostrano in vantaggio su di lui. “Vogliono creare una crisi politica”, ha commentato Maduro, “Non ci sono riusciti e non ci riusciranno”.

Il Consiglio Nazionale Elettorale, fedele al partito al potere, ha dichiarato che Maduro ha ottenuto il 51% dei voti mentre González il 44%, tuttavia, non ha reso noti i conteggi di nessuna macchina, ostacolando la possibilità di verificare i risultati.

