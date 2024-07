Il leader sudamericano, in corsa per un terzo mandato, ha ottenuto il 51% dei voti. Superato Edmundo González che ha raccolto il 44%

Nicolás Maduro è stato dichiarato vincitore delle elezioni presidenziali in Venezuela. Il responsabile del Consiglio elettorale nazionale ha affermato che il leader sudamericano, in corsa per un terzo mandato, ha ottenuto il 51% dei voti, superando il candidato dell’opposizione Edmundo González, che ha raccolto il 44%. I risultati si basano sull’80% dei seggi. L’autorità elettorale, controllata dai fedelissimi di Maduro, deve ancora pubblicare i conteggi ufficiali dei voti di ciascuno dei 30mila seggi. I risultati sono stati ufficializzati sei ore dopo la chiusura delle urne. L’opposizione, intanto, continua a denunciare irregolarità.

L’opposizione rivendica la vittoria

L’opposizione non ci sta e rivendica il successo alle elezioni presidenziali. “I venezuelani e il mondo intero sanno cosa è accaduto”, ha dichiarato il rappresentante Edmundo González nel suo primo discorso. La leader dell’opposizione Maria Corina Machado ha affermato che il margine della vittoria di González è stato “schiacciante” in base ai conteggi dei voti ricevuti dai rappresentanti della campagna elettorale da circa il 40% delle urne elettorali in tutto il Paese.

Tajani: “Molte perplessità su regolare svolgimento elezioni”

“Ho molte perplessità sul regolare svolgimento delle elezioni in Venezuela. Chiediamo risultati verificabili ed accesso agli atti: il risultato che annuncia la vittoria di Maduro rispecchia veramente la volontà del popolo?”, ha scritto su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Blinken: “Usa seriamente preoccupati su risultato voto”

Antony Blinken afferma che gli Stati Uniti hanno “serie preoccupazioni” che il risultato annunciato delle elezioni venezuelane non rifletta la volontà del popolo. Il segretario di Stato americano, che ha parlato da Tokyo, ha chiesto ai funzionari elettorali di pubblicare i risultati completi in modo trasparente e immediato, aggiungendo che Washington e la comunità internazionale avrebbero risposto di conseguenza. “Abbiamo visto l’annuncio poco fa da parte della Commissione elettorale venezuelana”, ha dichiarato. “Abbiamo serie preoccupazioni sul fatto che il risultato annunciato non rifletta la volontà o i voti del popolo venezuelano. È fondamentale che ogni voto venga conteggiato in modo equo e trasparente, che le autorità elettorali condividano immediatamente le informazioni con l’opposizione e gli osservatori indipendenti senza indugio e che le autorità elettorali pubblichino la tabulazione dei voti. La comunità internazionale sta osservando la situazione molto attentamente e risponderà di conseguenza”.

Maduro: “Centro Consiglio elettorale colpito da attacco hacker”

Il centro del Consiglio elettorale ha subito un “massiccio attacco hacker”, ha fatto sapere Maduro. “Sappiamo già da quale Paese proviene”.

Maduro: “Fascismo nel nostro Paese non passerà”

“Il fascismo in Venezuela, nella terra di Bolívar e Chávez, non passerà”, ha detto il 61enne di Caracas nel suo discorso dopo che il Consiglio elettorale ha annunciato la sua vittoria alle elezioni. Poi ha assicurato che nel Paese ci saranno “pace, stabilità e giustizia”.

