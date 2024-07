Il presidente appena rieletto denuncia un tentativo di colpo di stato. L'opposizione: "Il vincitore delle elezioni è Gonzalez"

I manifestanti che protestano contro la rielezione del presidente venezuelano Nicolas Maduro hanno iniziato a radunarsi in alcuni punti di Caracas, la capitale, e alcuni hanno tentato di bloccare le autostrade, tra cui quella che la collega alla zona portuale dove si trova il principale aeroporto internazionale del Paese.

Polizia usa lacrimogeni su manifestanti anti-Maduro a Caracas

La polizia venezuelana ha utilizzato proiettili di gomma e gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti che protestavano per le strade di Caracas contro la proclamazione di Nicolás Maduro per un nuovo mandato presidenziale. Diversi ‘cacerolazos’, le proteste in cui si sbattono pentole e padelle, si sono svolte oggi in diverse parti del Venezuela dopo che l’opposizione ha denunciato ‘brogli’ nelle elezioni.

L’opposizione: “Vincitore elezioni è Gonzalez, abbiamo le prove”

Il candidato dell’opposizione venezuelana Edmundo Gonzalez ha affermato che la sua campagna ha le prove necessarie per dimostrare che è stato lui il vincitore delle elezioni presidenziali, la cui vittoria è stata consegnata dalle autorità elettorali al presidente Nicolas Maduro. Gonzalez e la leader dell’opposizione Maria Corina Machado hanno dichiarato di aver ottenuto più del 70% delle preferenze.

Maduro denuncia tentativo di colpo di stato

“Non siamo mai stati mossi dall’odio. Al contrario, siamo sempre stati vittime dei potenti”, ha detto Nicolas Maduro nella cerimonia trasmessa dalla televisione nazionale in cui celebra la sua rielezione a presidente del Venezuela. “Si sta tentando di imporre un colpo di Stato in Venezuela, ancora una volta di natura fascista e controrivoluzionaria”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata