Edmundo Gonzalez Urrutia, nato il 29 agosto 1949 a La Victoria, è il principale rivale di Nicolas Maduro alle elezioni presidenziali del Venezuela. Ex ambasciatore che non ha mai ricoperto cariche pubbliche, il leader 74enne ha aiutato un’opposizione frammentata a unificarsi dietro di lui. La sua carriera diplomatica l’aveva iniziata come assistente dell’ambasciatore venezuelano negli Stati Uniti alla fine degli anni ’70. Ha poi avuto incarichi in Belgio e in El Salvador ed è stato diplomatico di Caracas in Algeria.

Il suo ultimo incarico è stato quello di ambasciatore in Argentina durante i primi anni della presidenza di Hugo Chavez, iniziata nel 1999. Più recentemente, invece, Gonzalez ha lavorato come consulente per le relazioni internazionali e ha scritto un’opera storica relativa al Venezuela durante la Seconda guerra mondiale. Fino a poco tempo fa era uno sconosciuto per la maggior parte dei venezuelani, ma l’appoggio di Machado alla sua candidatura lo ha trasformato a sorpresa in un candidato di consenso e un rivale serio per il presidente socialista.

