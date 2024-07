Il premier Modi annuncia risarcimenti per le famiglie delle vittime

Le frane provocate nel sud dell’India dalle piogge torrenziali hanno ucciso almeno 70 persone. I soccorritori lavorano sul luogo della tragedia dove le operazioni sono ostacolate dal maltempo, dalle strade bloccate, dal terreno instabile e dai torrenti in piena. Si teme che molte altre vittime siano rimaste intrappolate sotto i detriti nei villaggi colpiti dalle frane nel distretto di Wayanad, nello stato del Kerala. Molte case e un ponte sono stati distrutti, ma le autorità non hanno ancora determinato la portata del disastro. In un post sulla piattaforma X, il primo ministro indiano Narendra Modi si è detto “angosciato dalle frane” nel distretto collinare che fa parte della catena montuosa dei Ghats occidentali. “I miei pensieri sono rivolti a tutti coloro che hanno perso i loro cari e prego per i feriti”, ha scritto Modi che ha anche annunciato un risarcimento di 2.388 dollari alle famiglie delle vittime. Il Dipartimento meteorologico indiano ha dichiarato che lo Stato ha registrato forti precipitazioni nelle regioni settentrionali e centrali, con il distretto di Wayanad che ha registrato fino a 28 centimetri di pioggia nelle ultime 24 ore. Un rapporto del 2013 di una commissione nominata dal governo federale ha affermato che il 37% dell’area totale dei monti Ghats occidentali dovrebbe essere dichiarato area ecosensibile e ha proposto di impedire la realizzazione di nuove costruzioni. Le raccomandazioni del rapporto non sono state finora attuate perché i governi statali e i residenti si sono opposti. Gli scienziati affermano che i monsoni stanno diventando più irregolari a causa dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale.

