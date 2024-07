Tensione sempre più alta al confine col libano. Erdogan intanto evoca la possibilità di invadere lo Stato ebraico

IN AGGIORNAMENTO – Tensione sempre più alta tra Israele e Libano. Dopo l’attacco di Hezbollah sul Golan che ha ucciso 12 bambini e la conseguente risposta di Tel Aviv, l’organizzazione paramilitare islamista ha minacciato lo Stato ebraico, affermando che se oserà modificare la situazione “le nuove regole” di ingaggio andranno a suo discapito. Ma se la comunità internazionale è preoccupata per una possibile escalation sul fronte del nord, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan evoca la possibilità di invadere Israele, come fatto nel Nagorno-Karabakh e in Libia.

Hezbollah: “Se Israele aumenta attacchi sarà a suo discapito”

Il portavoce di Hezbollah Jaafar Husseini ha minacciato Israele, affermando che se oserà modificare la situazione “le nuove regole” di ingaggio andranno a suo discapito. “Se l’entità sionista oserà aumentare l’intensità delle operazioni su entrambi i fronti, le nuove regole di ingaggio non saranno a suo favore“, le sue parole, riportate da Jerusalem Post che cita emittenti arabe. “Qualsiasi operazione israeliana non sarà nell’interesse del suo malvagio sponsor: l’America“, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata