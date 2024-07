Foto di archivio

Arriva la risposta dell'esercito dello Stato Ebraico al missile che ha ucciso 12 persone in un campo da calcio

E’ arrivata nella notte la risposta di Israele all’attacco avvenuto ieri nel nord del Paese che ha fatto una strage di ragazzini, nel villaggio druso di Majdal Shams, sulle alture del Golan. Un razzo partito dal Libano è caduto su un campo da calcio dove diversi bambini stavano giocando facendo 12 morti e una trentina i feriti. Hezbollah ha negato ogni responsabilità ma l’esercito dello Stato ebraico ha accusato la milizia sciita per l’attacco. E nella notte, secondo quanto riporta il Time of Israel, jet dell’Idf hanno colpito una serie di obiettivi di Hezbollah, nel sud del Libano.

Il quotidiano israeliano, che cita fonti dell’Idf (Forze di Difesa Israeliane), riferiscono che gli obiettivi includevano depositi di armi e altre infrastrutture a Shabriha e Burj el-Shemali vicino a Tiro, la Valle della Beqaa e Kafr Kila, Rab al-Thalathine, Khiam e Tayr Harfa nel sud del Libano. Il governo libanese ha condannato “qualunque atto di violenza verso i civili”. Intanto a Roma oggi vertice tra i servizi israeliani e americani e funzionari di Qatar ed Egitto nell’ambito dei negoziati per un cessate il fuoco a Gaza. IN AGGIORNAMENTO

09:00 Medioriente, capo del Mossad arrivato in Italia

Il capo del Mossad è arrivato a Roma per il vertice delle trattative per la liberazione degli ostaggi dell’attacco del 7 ottobre 2023. Lo riferisce Ynet.Il capo del Mossad, Dedi Barnea, è arrivato questa mattina a Roma per il vertice delle trattative per la liberazione dei sequestrati, al quale hanno partecipato il capo della Cia William Burns, nonché il primo ministro del Qatar e il capo dell’Intelligence egiziana.Intelligenza egiziana

08:30 Idf: “Colpiti obiettivi terroristici di Hezbollah”

Le forze aeree di difesa israeliane hanno colpito una serie di obiettivi terroristici di Hezbollah sia nel profondo territorio libanese che nel Libano meridionale. Lo rende noto l’Idf, le forze di difesa israeliane.Tra gli obiettivi colpiti, secondo quanto riferito, depositi di armi e infrastrutture terroristiche nelle aree di Chabriha, Borj El Chmali e Beqaa, Kfarkela, Rab El Thalathine, Khiam e Tayr Harfa.

08:00 Cohen: “Libano dovrebbe bruciare”

“Il Libano dovrebbe bruciare.Dobbiamo intraprendere azioni significative nel nord, che richiederanno un prezzo elevato da parte del Libano e di Hezbollah”: lo scrive su X Eli Cohen, ministro degli esteri israeliano. “Quale crudele organizzazione terroristica spara ai bambini che giocano? Mando le mie condoglianze alle famiglie delle persone uccise da Majdal Shams, i nostri fratelli drusi, che hanno perso i loro cari oggi”, aggiunge.

07:30 Fonti, Usa d’accordo con Israele su responsabilità raid Hezbollah

I funzionari dell’intelligence statunitense non hanno dubbi sul fatto che Hezbollah abbia effettuato l’attacco sulle alture del Golan, ma non è chiaro se il gruppo militante intendesse colpire l’obiettivo o se abbia fatto cilecca, secondo una fonte a conoscenza della questione che non era autorizzata a commentare pubblicamente.Il Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca in una dichiarazione ha affermato che gli Stati Uniti “continueranno a sostenere gli sforzi per porre fine a questi terribili attacchi lungo la Linea Blu, che deve essere una priorità assoluta. Il nostro sostegno alla sicurezza di Israele è ferreo e incrollabile contro tutti i gruppi terroristici sostenuti dall’Iran, incluso Hezbollah libanese”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata