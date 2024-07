Screenshot da Twitter

Colpito un campo da calcio, tra le vittime ci sarebbero anche bambini

Attacco missilistico contro la città di Majdal Shams in Israele, sulle alture del Golan: il bilancio, secondo quanto riporta Ynet, sarebbe di almeno nove morti e 34 feriti, tra cui ci sarebbero anche giovani e bambini. Colpito un campo da calcio. La milizia libanese di Hezbollah ha rivendicato di aver preso di mira con decine di razzi una base militare israeliana vicino a Majdal Shams.

Katz: “Hezbollah ha superato linee rosse”

“Non c’è dubbio che Hezbollah abbia oltrepassato tutte le linee rosse“, ha commentato il ministro israeliano degli Esteri, Israel Katz. Lo riporta Canale 12. “Stiamo affrontando una guerra totale”, ha aggiunto Katz, che dell’incidente ha parlato col premier israeliano, Benjamin Netanyahu. Ha poi spiegato che Israele esigerà un prezzo ancora più alto da Hezbollah, dicendosi certo che Tel Aviv avrà il “pieno appoggio” degli Stati Uniti e dell’Europa.

Hezbollah nega attacco su Majdal Shams

In una dichiarazione, Hezbollah ha smentito di aver lanciato l’attacco missilistico contro Majdal Shams nel quale è stato colpito un campo di calcio. Lo riporta The Times of Israel. Il gruppo afferma di “non avere alcun legame con l’incidente e nega categoricamente tutte le false accuse”. In precedenza Hezbollah aveva annunciato di aver lanciato decine di razzi contro una base militare sulle alture del Golan, vicino a Majdal Shams.

Idf: “Razzi lanciati da Hezbollah”

Le forze israeliane di difesa (Idf) hanno replicato al comunicato con cui Hezbollah ha smentito il suo coinvolgimento nell’attacco. “In base alle valutazioni effettuate dalle Idf e alle informazioni di intelligence a nostra disposizione, il lancio di razzi su Majdal Shams è stato effettuato dal gruppo terroristico Hezbollah. Hezbollah è dietro il lancio del razzo che ha colpito il campo di calcio di Majdal Shams e ha causato molte vittime civili, tra cui bambini, questa sera”, afferma l’Idf.

Idf: “Vittime Majdal Shams sono bambini e ragazzi”

Le vittime dell’attacco contro Majdal Shams, nel Golan, sono “tutti giovani tra i 10 e i 20 anni, uccisi a seguito di un razzo lanciato da Hezbollah che ha colpito un campo da calcio nel centro dell’insediamento”. Lo ha detto il portavoce dell’Idf Daniel Hagari. Lo riporta Ynet. “Stiamo conducendo una valutazione congiunta della situazione e attualmente non vi è alcun cambiamento nelle direttive del Comando del Fronte Interno. Nelle ultime ore, Hezbollah ha mentito e negato la propria responsabilità per l’incidente: la nostra intelligence è chiara, Hezbollah è responsabile dell’uccisione di bambini innocenti“, ha aggiunto.

