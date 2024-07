Incontro tra la premier e il presidente cinese: "Garantire interscambio libero"

Giorgia Meloni ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping a Pechino nel corso della sua visita ufficiale in Cina. “C’è una insicurezza crescente a livello internazionale e io penso che la Cina sia inevitabilmente un interlocutore molto importante per affrontare tutte queste dinamiche, facendolo partendo dai rispettivi punti di vista, per ragionare insieme di come garantire stabilità pace un interscambio libero”, ha detto la premier.

“Penso che l’Italia possa avere un ruolo importante anche per quello che riguarda le relazioni con l’Unione Europea” nel “tentativo di creare rapporti commerciali che siano il più possibile equilibrati”, ha poi aggiunto parlando dei rapporti economici tra i due Paesi. Occorre ragione su come “garantire un interscambio che continui a essere libero perché per farlo abbiamo bisogno soprattutto che rimanga stabile il sistema di regole nel quale ci muoviamo. Con questo viaggio lanciamo un piano d’azione di tre anni che abbiamo firmato con il governo che definisce i prossimi tre anni della nostra cooperazione bilaterale con l’obiettivo di valorizzare il lavoro che abbiamo già fatto ma anche di esplorare nuove forme di cooperazione lavorando allo stesso tempo per un bilanciamento dei rapporti commerciali”, ha concluso Meloni.

