Bare di cartone per simboleggiare le persone uccise

Migliaia di manifestanti hanno marciato per le strade del centro di Lima in Perù per chiedere giustizia per le persone uccise e ferite durante le manifestazioni del 2022 e 2023 nel Paese in seguito al tentato colpo di Stato da parte del presidente Pedro Castillo. I manifestanti hanno portato bare di cartone per simboleggiare le persone uccise.

