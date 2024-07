"Il vostro voto non può essere dato per scontato. Deve essere guadagnato”, ha affermato la candidata dem

Numerose organizzazioni progressiste giovanili statunitensi hanno sottolineato per mesi come Joe Biden avesse un problema con i giovani elettori, chiedendo al presidente di lavorare più da vicino con loro per concentrarsi sulle questioni più importanti per le giovani generazioni, evitando così il rischio di perdere i loro voti. Ma le cose sono cambiate quando Biden è uscito dalla corsa e ha appoggiato la vicepresidente Kamala Harris. Con Biden fuori dalla corsa, molti giovani sperano ora che Harris possa beneficiare di una nuova esplosione di energia e consenso tra i giovani elettori.

Venerdì scorso, una coalizione di 17 gruppi di giovani ha appoggiato Harris, la quale, in un discorso virtuale pre-registrato alla conferenza Voters of Tomorrow nello stato della Georgia, ha detto come sia stato “grazie ai giovani elettori che si sono presentati alle urne” che nel 2020 è diventata la prima vicepresidente donna nella storia degli Stati Uniti. “Abbiamo bisogno del vostro sostegno”, ha detto Harris. “In queste elezioni, sappiamo che i giovani elettori saranno fondamentali e che il vostro voto non può essere dato per scontato. Deve essere guadagnato”.

