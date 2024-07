Nel programma di oggi è previsto l'incontro con il primo ministro Li Quiang a Pechino mentre domani vedrà il presidente Xi Jinping

Giorgia Meloni è in visita in Cina. Nel programma di oggi è previsto l’incontro con il primo ministro Li Quiang a Pechino mentre domani vedrà il presidente Xi Jinping. “Quest’anno ricorrono i 700 anni dalla morte di Marco Polo, uno tra gli italiani più grandi e forse anche di uno degli uomini che sono stati più importanti perché Oriente e Occidente si incontrassero e perché ci si potesse reciprocamente conoscere e reciprocamente comprendere. E allora, proprio in questo anno, rilanciamo con il piano d’azione triennale, che firmeremo oggi, i nostri margini di cooperazione, lavorando per implementare quello che abbiamo già fatto e lavorando anche per sperimentare nuove forme di cooperazione“, ha detto la presidente del Consiglio.

