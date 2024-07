La presidente del Consiglio domani vede il premier, lunedì Xi Jinping

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Pechino, nell’ambito della visita nella Repubblica popolare cinese. Meloni si tratterrà in Cina quattro giorni, tra la capitale e Shangai, per rilanciare i rapporti bilaterali, l’interscambio economico e le relazioni culturali, dopo il mancato rinnovo del memorandum sulla Via della Seta. La missione inizierà ufficialmente domani, e la fitta agenda di appuntamenti prevede l’incontro con il primo ministro del Consiglio di Stato Li Qiang, mentre lunedì Meloni vedrà il presidente Xi Jinping.

