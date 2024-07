Il raid sulla città drusa delle alture del Golan ha provocato almeno dieci morti

L’esercito israeliano ha dichiarato Hezbollah responsabile dell’attacco missilistico su Majdal Shams, città drusa nelle Alture del Golan. Attacco che secondo l’IDF ha causato almeno dieci morti. Il portavoce capo, il contrammiraglio Daniel Hagari, ha dichiarato che “l’organizzazione terroristica Hezbollah in Libano ha sparato un razzo contro i bambini che giocavano a calcio in un campo di calcio a Majdal Shams, nel nord di Israele”. “L’IDF sta attualmente effettuando una valutazione della situazione e ci prepareremo per una risposta contro Hezbollah”, ha aggiunto Hagari. L’attacco, il più letale contro un obiettivo israeliano da quando i combattimenti tra Israele e Hezbollah sono scoppiati in ottobre, ha sollevato il timore di una più ampia conflagrazione nella regione. L’attacco è arrivato poche ore dopo che un attacco aereo israeliano nel sud del Libano ha ucciso tre membri del gruppo militante libanese. Il portavoce capo di Hezbollah, Mohammed Afif, ha dichiarato all’Associated Press che il gruppo “nega categoricamente di aver effettuato un attacco a Majdal Shams”.

