E' uno dei capi più longevi, considerato lo stratega del narcotraffico. In un'intervista disse: "Ho il terrore di essere incarcerato"

Il violento cartello di narcotrafficanti messicani di Sinaloa è stato decapitato con l’arresto di Ismael ‘El Mayo’ Zambada e del figlio del ‘Chapo’, Joaquín Guzman López. In particolare il primo, che ha varie accuse negli Stati Uniti, era ricercato da decenni. A febbraio è stato accusato nel distretto orientale di New York di aver cospirato per produrre e distribuire il fentanyl, la più grave piaga che colpisce i consumatori di droghe sintetiche negli Usa. I pubblici ministeri hanno affermato che continuava a guidare il cartello di Sinaloa, “una delle organizzazioni di traffico di droga più violente e potenti al mondo”.

Lo stratega del cartello Sinaloa

Zambada, uno dei capi più longevi del Messico, era considerato lo stratega del cartello, più coinvolto nelle operazioni quotidiane del suo capo più vistoso e conosciuto, ‘El Chapo’ Guzman, condannato all’ergastolo nel negli Stati Uniti nel 2019 e padre di Guzman López. Si tratta di un capo vecchio stile in un’era di boss più giovani noti per il loro stile di vita stravagante, fatto di vita notturna e tattiche brutali che prevedono la decapitazione, lo smembramento e persino la scuoiatura dei rivali. Sebbene abbia combattuto coloro che lo sfidavano, è noto per essersi concentrato sull’aspetto commerciale del traffico e aver sempre cercato di evitare la raccapricciante violenza dei cartelli, che avrebbe attirato l’attenzione.

Zambada: “Ho il terrore di essere incarcerato”

In un’intervista dell’aprile 2010 con la rivista messicana Proceso, ha ammesso di vivere nella costante paura di andare in prigione e di pensare al suicidio piuttosto che essere catturato. “Ho il terrore di essere incarcerato”, ha detto Zambada. “Mi piacerebbe pensare che sì, mi ucciderei”. L’intervista è stata sorprendente per un boss noto per tenere un basso profilo, ma l’articolo non ha fornito alcun indizio su dove si trovasse. Si dice che il boss del cartello abbia conquistato la lealtà della gente del posto nel suo stato natale di Sinaloa e nella vicina Durango grazie alla sua generosità, sponsorizzando gli agricoltori locali e distribuendo denaro e birra nella sua città natale di El Alamo.

Da sicario a narcotrafficante

Anche se si sa poco dei suoi primi anni di vita, si ritiene che abbia iniziato come sicario negli anni ’70. All’inizio degli anni ’90 era uno dei principali attori del cartello Juarez, trasportando tonnellate di cocaina e marijuana. Ha iniziato a guadagnare la fiducia dei trafficanti colombiani, alleanze che lo hanno aiutato a emergere nel mondo dei cartelli, fatto di alleanze in continuo cambiamento. Alla fine divenne così potente che si staccò dal cartello Juarez, ma riuscì comunque a mantenere forti legami con la banda ed evitò una guerra per il territorio. Ha anche sviluppato una partnership con ‘El Chapo’ Guzman, che lo avrebbe portato al vertice del cartello di Sinaloa.

La sua cattura segue alcuni importanti arresti di altre figure, tra cui uno dei suoi figli e un altro figlio di ‘El Chapo’ Guzman, Ovidio Guzman López. Il figlio di Zambada si è dichiarato colpevole presso il tribunale federale degli Stati Uniti a San Diego nel 2021 di essere un leader del cartello di Sinaloa. Negli ultimi anni, i figli di Guzman hanno guidato una fazione del cartello conosciuta come i piccoli Chapos, o ‘Chapitos’, che è stata identificata come il principale esportatore di fentanyl nel mercato statunitense. Erano visti come più violenti e appariscenti. Il loro capo della sicurezza è stato arrestato dalle autorità messicane a novembre. Ovidio Guzman López è stato arrestato ed estradato negli Stati Uniti l’anno scorso. Si è dichiarato non colpevole delle accuse di traffico di droga a Chicago a settembre. Mike Vigil, ex capo delle operazioni internazionali della Dea, ha detto che l’arresto di Zambada è importante ma difficilmente avrà un grande impatto sul flusso di droga negli Stati Uniti, perché altri, all’interno del cartello di Sinaloa, sono già pronti per sostituire ‘El Mayo’.

