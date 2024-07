A sinistra 'El Mayo' Zambada, a destra Joaquín Guzman López, figlio di 'El Chapo'

I due narcotrafficanti sono stati catturati in Texas. Sono arrivati negli Stati Uniti su un aereo privato e si sono consegnati alle autorità

Le autorità degli Stati Uniti hanno arrestato due leader del cartello messicano di Sinaloa: ‘El Mayo’ Zambada e il figlio di ‘El Chapo’.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti afferma che Ismael ‘El Mayo’ Zambada, leader di lunga data del cartello messicano di Sinaloa, e Joaquín Guzman López, figlio del famigerato leader del cartello, sono stati arrestati dalle autorità in Texas. Il primo è uno dei trafficanti di droga più famosi al mondo ed è noto per aver gestito le operazioni di contrabbando del cartello mantenendo un profilo basso. Un funzionario federale messicano ha detto all’Associated Press che i due sono arrivati negli Stati Uniti su un aereo privato e si sono consegnati alle autorità. Il governo americano aveva offerto una ricompensa fino a 15 milioni di dollari per informazioni che portassero alla cattura di Zambada, che sfuggiva alle autorità da decenni.

I due narcotrafficanti hanno supervisionato lo spostamento di “decine di migliaia di chili di droga negli Stati Uniti, insieme alla relativa violenza”, ha detto il direttore dell’FBI Christopher Wray, aggiungendo che ora “affronteranno la giustizia negli Stati Uniti”. “Il fentanil è la minaccia più mortale che il nostro Paese abbia mai affrontato e il Dipartimento di Giustizia non si fermerà finché ogni singolo leader, membro e associato del cartello responsabile dell’avvelenamento delle nostre comunità non sarà fermato”, ha affermato il procuratore generale Merrick Garland in una nota.

