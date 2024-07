La portavoce Karine Jean-Pierre: "La decisione di abbandonare la campagna non è dovuta alla salute"

“Niente è cambiato” e “il presidente è ancora il presidente e il commander in chief”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, rispondendo ai giornalisti che le chiedevano se il passo indietro di Joe Biden rispetto alla campagna elettorale lo abbia indebolito come presidente. La decisione di Biden di abbandonare la campagna per la rielezione “non è dovuta alla sua salute”, ha poi spiegato la portavoce sottolineando che nulla è stato “coperto” sul presidente americano

