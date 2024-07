L'addestramento bellico volto a difendersi da una possibile invasione

(LaPresse) Al via a Taiwan le esercitazioni annuali Han Kuang, il grande addestramento bellico che si svolge sull’isola dal 1984 per difendersi da un’eventuale invasione. Taiwan si è separata dalla Cina nel 1949 dopo una guerra civile, ma Pechino continua a considerare l’isola di 23 milioni di abitanti, con la sua economia ad alta tecnologia, come territorio cinese e ha intensificato la minaccia di ottenerlo con la forza militare, se necessario.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata