L'incidente durante la manovra di decollo: salvo il pilota

Un aereo con 19 persone a bordo è scivolato fuori pista e si è schiantato mentre cercava di decollare dall’aeroporto di Kathmandu, la capitale del Nepal. Almeno 18 persone sono morte. Il pilota è sopravvissuto allo schianto ed è stato portato al Kathmandu Medical College Hospital. Secondo le prime informazioni, avrebbe ferite agli occhi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il velivolo appartiene alla compagnia aerea nazionale Saurya ed era diretto da Kathmandu alla località turistica di Pokhara. Le cause dello schianto non sono note. L’aeroporto internazionale di Tribhuvan è stato chiuso e le squadre di emergenza sono al lavoro.

