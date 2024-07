L'unico sopravvissuto è il pilota

È di 18 vittime il bilancio dello schianto di una aereo in Nepal. A bordo c’erano 19 persone. L’unico sopravvissuto è il pilota. Il velivolo è scivolato fuori pista e si è schiantato mentre cercava di decollare dall’aeroporto di Kathmandu verso la città turistica di Pokhara. Il funzionario di polizia Basanta Rajauri ha dichiarato che le autorità hanno estratto tutti i 18 corpi. Il pilota ha riportato ferite agli occhi ma non è in pericolo di vita. Le cause dello schianto non sono note. A Kathmandu è la stagione delle piogge monsoniche, ma al momento dell’incidente non pioveva. La visibilità era comunque bassa in tutta la capitale.

Incidente aereo Kathmandu: uno straniero a bordo

I corpi sono stati portati al T.U. Teaching Hospital di Kathmandu per l’autopsia. La lista dei passeggeri della compagnia aerea mostrava che a bordo c’erano due piloti e 17 passeggeri, tra cui solo una donna. L’equipaggio e i 16 passeggeri erano di nazionalità nepalese, mentre uno è stato identificato come straniero, ma non è stata resa nota la sua nazionalità.

