Momenti di tensione a Washington dove in migliaia sono scesi in strada per manifestare contro il premier israeliano

“Viviamo a un incrocio della Storia”. Così Benjamin Netanyahu ha iniziato il suo discorso davanti al Congresso Usa – il quarto, come ha ricordato. Quello in atto in Medioriente contro Hamas, ha detto il premier israeliano, “non è uno scontro di civiltà, ma tra barbarie e civilizzazione”. Quando gli Stati Uniti e Israele sono uniti “vincono” e “noi vinceremo!”, ha aggiunto Netanyahu replicando le stesse parole pronunciate dallo stesso podio nel dicembre 1941 da Franklin Delano Roosevelt, dopo l’attacco giapponese a Pearl Harbor.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata