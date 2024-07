Il premier israeliano a Washington cita Roosvelt e ringrazia Biden per i "50 anni di amicizia". Manifestanti in protesta, polizia usa spray al peperoncino

“Viviamo a un incrocio della Storia”. Così Benjamin Netanyahu ha iniziato il suo discorso davanti al Congresso Usa – il quarto, come ha ricordato. Quello in atto in Medioriente, ha detto il premier israeliano, “non è uno scontro di civiltà, ma tra barbarie e civilizzazione”. Al suo arrivo, il premier israeliano ha trovato un Congresso circondato da manifestanti pro-palestinesi. Per sicurezza, viste le proteste già in atto per la presenza del leader israeliano, il perimetro della Casa Bianca è stato circondato da transenne. Domani, il premier israeliano incontrerà il presidente Joe Biden e poi, separatamente, la vice presidente Kamala Harris.

Netanyahu come Roosevelt, ‘Vinceremo!

“Quando gli Stati Uniti e Israele sono uniti “vincono” e “noi vinceremo!”, ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu nel suo discorso, replicando le stesse parole pronunciate dallo stesso podio nel dicembre 1941 da Franklin Delano Roosevelt, dopo l’attacco giapponese a Pearl Harbor.

I ringraziamenti a Biden per 50 anni di amicizia

Durante il suo discorso, Netanyahu ha poi reso omaggio al presidente Joe Biden, per i suoi “50 anni di amicizia” con Israele e per essersi dichiarato un “fiero sionista irlandese-americano”. “E’ venuto in Israele per stare con noi nell’ora più buia”, ha detto il premier israeliano parlando davanti al Congresso Usa.

Netanyahu: “Impegnato per rilascio ostaggi”

Benjamin Netanyahu si è detto “pienamente impegnato” negli sforzi per garantire il rilascio degli ostaggi. Durante il suo discorso al Congresso Usa il premier israeliano ha descritto nel dettaglio l’attacco di Hamas del 7 ottobre e il sequestro degli ostaggi.

Il premier israeliano: “Combattendo Iran proteggiamo anche voi”

Impedendo all’Iran di ottenere un’arma nucleare con la quale distruggerebbe Israele e attaccherebbe le città americane, “non solo proteggiamo noi stessi, ma proteggiamo anche voi”, ha detto ancora il leader di Tel Aviv. “I nostri nemici sono i vostri nemici” e “la nostra vittoria sarà la vostra vittoria”, ha aggiunto.

Netanyahu a Congresso Usa: dateci gli strumenti e finiremo lavoro

“Dateci in fretta gli strumenti, finiremo in fretta il lavoro”, ha detto Netanyahu parlando al Congresso Usa, in riferimento agli aiuti militari statunitensi.

Proteste contro Netanyahu, polizia usa spray al peperoncino

La polizia ha utilizzato spray al peperoncino sulla folla che sta protestando contro la guerra di Israele a Gaza marciando verso il Campidoglio, dove il premier israeliano Benjamin Netanyahu sta parlando al Congresso. Migliaia di manifestanti cantano “Free, free Palestine”, mentre alcuni hanno cercato di bloccare le strade prima del discorso di Netanyahu. La polizia, che indossa maschere antigas, ha bloccato la folla per impedirle di avvicinarsi a Capitol Hill.

“Una parte della folla ha iniziato a diventare violenta tra la First Street e Constitution Avenue. La folla non ha obbedito al nostro ordine di allontanarsi”, afferma la Capitol Police in un post su X. I manifestanti che portavano cartelli con messaggi come “arrestare Netanyahu” e “porre fine a tutti gli aiuti degli Stati Uniti a Israele” si sono radunati vicino al Campidoglio prima di marciare verso l’edificio. Gli organizzatori hanno detto che avrebbero cercato di bloccare il percorso di Netanyahu verso l’edificio.

Deputata Dem mostra a Netanyahu cartello ‘criminale di guerra’

Durante il discorso che Benjamin Netanyahu sta tenendo davanti al Congresso Usa, la deputata democratica del Michigan e di religione islamica Rashida Tlaib ha mostrato un cartello che su un lato ha la scritta ‘Criminale di guerra’ e sull’altro “Colpevole di genocidio”. Tahib è stata prontamente avvicinata da un’altra deputata, la repubblicana Anna Paulina Luna, che sta ora parlando con lei.

Netanyahu, manifestanti anti Israele finanziati da Iran

I manifestanti pro palestinesi sono gli “utili idioti di Teheran”, ha dichiarato Netanyahu nel suo discorso. “Per quello che ne sappiamo, l’Iran sta finanziando le proteste anti israeliane che sono ora in corso fuori da questo edificio”, ha detto. I manifestanti pro palestinesi “hanno scelto di stare col Male” e “dovrebbero vergognarsi”, ha aggiunto.

