La vicepresidente e candidata dem a Wilmington

“Da procuratore ho avuto a che fare con criminali di ogni tipo, predatori sessuali, truffatori e imbroglioni” e “conosco che tipo è Donald Trump“. Lo ha detto Kamala Harris, suscitando le risate dello staff della campagna democratica nel quartier generale di Wilmington, in Delaware. La mia campagna, ha aggiunto Harris, “metterà il mio curriculum contro il suo”. “Farò tutto ciò che è in mio potere per unire il nostro partito democratico, per unire la nostra nazione e per vincere queste elezioni”, ha aggiunto Harris.

