La vicepresidente: "Orgogliosa del sostegno, intendo unire il partito e sconfiggere Trump". Oggi Biden torna alla Casa Bianca

Sempre più vicina la nomination di Kamala Harris come candidata del partito Democratico statunitense alla Casa Bianca per le elezioni presidenziali di novembre. Secondo un sondaggio condotto da Associated Press all’indomani della decisione del presidente Joe Biden di abbandonare la corsa per la rielezione, la vicepresidente si sarebbe assicurata il sostegno di un numero sufficiente di delegati democratici per diventare la candidata del suo partito contro Donald Trump. In occasione della convention democratica del 19-22 agosto, a Harris servirà il sostegno di 1.976 delegati per vincere la nomination al primo scrutinio. Nella notte italiana hanno parlato allo staff della campagna elettorale dem sia Harris che Joe Biden. “Abbiamo 106 giorni e vinceremo”, ha detto Harris. Ecco tutte le notizie su Usa 2024 di oggi, 23 luglio, in diretta. IN AGGIORNAMENTO

06:27 Harris: “Orgogliosa del sostegno per nomination”

“Sono orgogliosa di aver guadagnato il sostegno necessario per diventare il candidato del nostro partito“. Lo scrive Kamala Harris su X spiegando: “Nei prossimi mesi viaggerò attraverso il Paese parlando con gli americani di tutto ciò che c’è in gioco. Intendo unire il nostro partito e la nostra nazione e sconfiggere Donald Trump“.

06:03 Biden torna oggi alla Casa Bianca

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden tornerà oggi alla Casa Bianca, dopo aver trascorso quasi una settimana nella sua residenza personale per riprendersi dal Covid. Sarà la prima volta da quando ha rinunciato alla rielezione. Lo si legge nel suo programma ufficiale.

00:09 Harris: “Conosco Trump, ho avuto a che fare con criminali”

“Da procuratore ho avuto a che fare con criminali di ogni tipo” e “conosco che tipo è Donald Trump“. Lo ha detto Kamala Harris, suscitando le risate dello staff della campagna democratica nel quartier generale di Wilmington, in Delaware. La campagna elettorale, ha aggiunto Harris, “metterà il mio curriculum contro il suo“.

00:07 Harris: “Voglio guadagnarmi la nomination e vincere”

“Voglio guadagnarmi la nomination e vincere”. Lo ha detto Kamala Harris, parlando allo staff della campagna democratica a Wilmington, in Delaware.

00:03 Harris: “Abbiamo 106 giorni e vinceremo”

“Abbiamo ancora 106 giorni” di campagna davanti “e vinceremo”. Lo ha detto Kamala Harris, parlando allo staff della campagna democratica a Wilmington, in Delaware.

00:02 Harris: “Amo Joe Biden”

“Amo Joe Biden, tutti lo amiamo e abbiamo tante ragioni per farlo”. Lo ha detto Kamala Harris, parlando alla staff della campagna democratica a Wilmington, in Delaware.

23:58 Biden: “Non sono più nella campagna ma rimango impegnato”

“Non sono più nel ticket ma rimango impegnato“. Così il presidente Joe Biden, in collegamento col quartier generale della campagna democratica a Wilmington, Delaware. “Stiamo ancora combattendo insieme, non vado da nessuna parte“, ha detto Biden, sottolineando che “Trump è ancora un pericolo“.

23:56 Biden alla campagna: “Abbiamo preso la decisione giusta”

“Abbiamo preso la decisione giusta“. Così il presidente Joe Biden, in collegamento col quartier generale della campagna democratica a Wilmington, in Delaware, dove si trova in visita la vice presidente Kamala Harris. La voce del presidente è suonata ancora segnata dal Covid, mentre ringraziava le “migliaia” di volontari che lavorano alla campagna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata