Kamala Harris: "Ho bisogno di voi in questa battaglia"

E’ boom di donazioni per il Partito democratico americano: da quando Kamala Harris ha lanciato la sua campagna, in seguito al passo indietro dell’attuale presidente Joe Biden, sono stati raccolti fra i piccoli donatori 46,7 milioni di dollari. Lo rende noto ActBlue, la piattaforma di raccolta fondi democratica.

Lo staff della campagna elettorale Dem ha inviato nella serata americana di domenica un messaggio ai sostenitori chiedendo donazioni. “Mi candido a diventare presidente degli Stati Uniti. Questi non sono tempi ordinari. E questa non sarà un’elezione ordinaria. Ma questa è la nostra America. E ho bisogno di voi in questa battaglia. Perciò, devo chiedervi: verserete oggi i vostri primi 20 dollari per eleggermi presidente degli Stati Uniti e sconfiggere Donald Trump?”, recita il messaggio, citato dalla Cnn. L’emittente spiega che il messaggio rimanda a una pagina di donazioni di ActBlue, che inizialmente diceva che le donazioni andranno a beneficio di Biden ma la cui dicitura è stata modificata per dire che andranno a beneficio di Harris.

L’ex segretaria di Stato americana Hillary Clinton ha pubblicato su X un appello per la raccolta fondi per la campagna elettorale di Kamala Harris, indicata da Joe Biden per la corsa alla Casa Bianca dopo il ritiro della sua candidatura. Lo riporta la Cnn. Nel messaggio, che si conclude con un link per le donazioni, Clinton pubblica una foto che la ritrae insieme a Harris. “Conosco Kamala Harris da molto tempo. Questo brillante pubblico ministero perseguirà il caso contro il criminale condannato Donald Trump e l’agenda del Progetto 2025 per toglierci le nostre libertà – scrive l’ex segretaria di Stato – Ma non può farcela da sola. Diventa parte di questa storica campagna oggi stesso”.

I’ve known Kamala Harris a long time. This brilliant prosecutor will make the case against convicted felon Donald Trump and the Project 2025 agenda to take away our freedoms.

But she can’t do it alone. Become a part of this historic campaign today. https://t.co/WdRfHpTM01 pic.twitter.com/VZk2NHVtwL

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) July 22, 2024