Trump: "Passerà alla Storia come il presidente peggiore"

Joe Biden non è più il candidato del partito democratico alla Casa Bianca. La decisione dell’81enne presidente in carica arriva a sorpresa attorno alle 20 italiane, le 14 a Washington, dopo che solamente due ore prima aveva scritto su X che le elezioni di novembre sarebbero state le più importanti nella storia americana e che sarebbe stato lui a vincere.

“È stato il più grande onore della mia vita servire come vostro Presidente. E mentre era mia intenzione cercare la rielezione credo che sia nell’interesse del mio partito e del Paese che io mi dimetta e mi concentri esclusivamente sull’adempimento dei miei doveri di presidente per il resto del mio mandato”, ha detto aggiungendo che “in settimana” parlerà al popolo americano per raccontare “in modo più dettagliato” la sua decisione. Biden ha poi annunciato di dare il suo “pieno sostegno ed endorsement ufficiale” alla vicepresidente Kamala Harris affinché sia la candidata designata alla prossima convention democratica. “E’ ora di unirsi e battere Trump. Facciamolo”, ha detto l’inquilino della Casa Bianca cercando di caricare i suoi.

Trump: “Biden passerà alla Storia come il presidente di gran lunga peggiore del Paese”

La reazione di Donald Trump non si è fatta attendere. “Il disonesto Joe Biden non era in grado di candidarsi alla Presidenza, e certamente non è in grado di assolvere l’incarico e non lo è mai stato”, ha scritto il tycoon sul social Truth. “Tutti coloro che lo circondavano, compreso il suo medico e i media, sapevano che non era in grado. Passerà alla Storia come il presidente di gran lunga peggiore del Paese”, ha aggiunto. Quanto a Kamala Harris “sarà molto più semplice da battere”, ha affermato il tycoon.

Il crollo nei sondaggi

E’ la prima volta, da decenni, che un presidente Usa rinuncia a ricandidarsi per un secondo mandato alla Casa Bianca. L’ultima volta avvenne nel 1968, quando il democratico Lyndon Johnson, decise di non ricandidarsi per un secondo mandato pieno, sebbene l’annuncio di Biden sia avvenuto in una fase molto più avanzata della campagna. Dopo aver resistito per giorni alle pressioni il presidente ha quindi dovuto alzare bandiera bianca. Secondo un sondaggio Abc-Ipsos il 60% della popolazione statunitense riteneva che Biden dovrebbe ritirarsi dalla corsa. Parallelamente il tasso di gradimento di Donald Trump, è salito al 40%, il massimo dall’agosto del 2020 quando era al 42%. A quanto rilevato dallo stesso sondaggio Harris avrebbe un gradimento superiore a quello dell’attuale presidente fra gli afroamericani (55%) e gli ispanici (38%).

A far cambiare idea a Biden, ancora positivo al covid, potrebbe essere stata la moglie Jill che ha risposto al post pubblicato dal marito con l’emoji di un doppio cuore rosa. Il presidente – hanno spiegato fonti informate – avrebbe tenuto duro fino all’ultimo per una sorta di “rancore persistente” nei confronti di Barack Obama a causa delle pressioni a cui fu sottoposto nel 2016 affinché non scendesse in campo lasciando spazio a Hillary Clinton. Poi è arrivato il colpo di scena.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata