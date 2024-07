Dalla Tour Eiffel alla Senna la città comincia a svelare le strutture per i Giochi Olimpici

(LaPresse) I Giochi Olimpici al via il 26 luglio estivi hanno trasformato Parigi e alcuni dei suoi monumenti più iconici in campi sportivi. Il ponte Alessandro III, l’ospedale militare di Les Invalides, Place de la Concorde e i giardini dello Champs de Mars sotto la Torre Eiffel ora portano i colori delle Olimpiadi su striscioni che nascondono le recinzioni intorno ad alcune delle nuove sedi temporanee che ospiteranno le competizioni. La Senna è fiancheggiata da gradinate dalle quali gli spettatori potranno godersi la cerimonia di apertura che porterà atleti e delegazioni fino al Trocadero, con la sua esplanade e le fontane convertite in un enorme palco con studi televisivi. Intanto soldati e poliziotti sono schierati sia lungo il fiume che nelle vicinanze per garantire la sicurezza durante la cerimonia di apertura, quando migliaia di atleti navigheranno lungo le acque al tramonto verso la Torre Eiffel.

