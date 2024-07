Oltre un miliardo di persone guarderanno la cerimonia di apertura il 26 luglio

In una lussuosa camera d’albergo con vista sul cuore di Parigi e sulla Senna, Thomas Jolly si prepara per il grande spettacolo che inaugurerà le Olimpiadi di Parigi 2024. Si prevede che oltre un miliardo di persone guarderanno la cerimonia di apertura il 26 luglio. Ma Jolly, 42 anni, non è nuovo a progetti di grande portata in Francia, avendo prodotto una tetralogia shakespeariana di 24 ore nel 2022. Ha vinto tre premi Molière. “La Francia è come una lunga storia, una storia che si espande e si riscrive continuamente e che è molto viva. Ecco perché c’è questa inquietudine, con le polemiche. Siamo conosciuti per le proteste che facciamo, per gli scioperi e per questa costante messa in discussione”, spiega il direttore artistico mentre sullo sfondo operai lavorano ai preparativi per l’evento sulle rive del fiume.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata