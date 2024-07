Non ci sarebbero morti o feriti

Un incendio ha quasi distrutto lo storico santuario della First Baptist Dallas. Non ci sarebbero morti o feriti, hanno dichiarato i vigili del fuoco. L’incendio nel Texas Historic Landmark, una chiesa in mattoni rossi in stile vittoriano costruita nel 1890, è stato segnalato verso le 18:30 di venerdì e circoscritto circa tre ore dopo. NO RE-SALE, RE-USE OR ARCHIVE

