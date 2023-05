Sono nove le vittime, tra cui il killer, e sette i feriti

Nove vittime, tra cui il killer, e sette feriti. È il bilancio dell’ennesima strage avvenuta ieri negli Stati Uniti. L’allarme è scattato intorno alle 15.30 in un centro commerciale di Allen, sobborgo a nord di Dallas. Un uomo, Mauricio Garcia, 33 anni ha aperto il fuoco sparando sulle persone. Gli agenti federali stanno indagando per capire quale sia stato il movente e se l’omicida manifestasse interesse per l’ideologia suprematista bianca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata