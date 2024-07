Altre 30 persone risultano ancora disperse

Undici persone sono morte a causa del crollo parziale di un ponte, avvenuto a causa di forti piogge e inondazioni improvvise nella provincia dello Shaanxi, nel nord-ovest della Cina. Lo riportano i media statali, secondo i quali una parte del ponte è crollata dopo che un improvviso acquazzone ha colpito la contea di Zhashui, a Shangluo. Sono state trovate morte finora undici persone. Inoltre, sono stati recuperati cinque veicoli che erano precipitati nel fiume sotto il ponte crollato. Altre 20 auto e circa 30 persone risultano ancora disperse. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. NO ARCHIVE OR RESALE; NO ACCESS MAINLAND CHINA; NO DIGITAL USE; NO SOCIAL MEDIA USE

