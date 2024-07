salterà la conferenza del gruppo UnidosUS, che rappresenta la comunità ispanica e latina, a cui avrebbe dovuto prendere parte a Las Vegas

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è atterrato a bordo dell’Air Force One a Dover in Delaware, dopo essere risultato positivo al Covid-19 dopo avere preso parte ad alcuni eventi a Las Vegas, in Nevada. Lo ha annunciato in una nota la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. “Il presidente è vaccinato e sta riscontrando sintomi lievi: tornerà in Delaware, dove rimarrà in isolamento domiciliare e continuerà a lavorare”, ha detto. Biden salterà la conferenza del gruppo UnidosUS, gruppo che rappresenta la comunita’ ispanica e latina negli Usa, a cui avrebbe dovuto prendere parte a Las Vegas.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata