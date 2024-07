Intanto, per la Cnn, l'ex speaker della Camera Nancy Pelosi avrebbe sottolineato al presidente che i sondaggi lo danno perdente

Joe Biden è risultato positivo al Covid e non potrà più prendere parte a un evento al quale avrebbe dovuto partecipare, a Las Vegas. Lo ha annunciato la ceo di UnidosUS, Janet Murguía, organizzatrice dell’evento. “Oggi il presidente Biden è risultato positivo al COVID-19. È vaccinato e potenziato e presenta sintomi lievi. Tornerà nel Delaware dove si autoisolerà e continuerà a svolgere pienamente tutti i suoi compiti durante quel periodo. La Casa Bianca fornirà aggiornamenti regolari sullo status del Presidente mentre continua a svolgere tutti i compiti dell’ufficio mentre è in isolamento”. Lo ha riferito in una nota la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre.

Biden si imbarca su Air Force One senza indossare mascherina

Biden resterà in isolamento nella sua residenza di Rehoboth. Le immagini televisive lo hanno mostrato mentre si imbarcava sull’Air Force One senza indossare la mascherina. Una circostanza sottolineata dai commentatori televisivi Usa.

Biden: “Mi sento bene”

“Bene. Mi sento bene”. Così il presidente Joe Biden ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto come si sentisse, prima di imbarcarsi sull’Air Force One. Il presidente è poi salito, un po’ incerto, sulla scaletta dell’aereo presidenziale.

Medico Biden: “Frequenza respiratoria e temperatura sono normali”

“Il presidente ha presentato questo pomeriggio sintomi delle vie respiratorie superiori, tra cui rinorrea (naso che cola) e tosse non produttiva, con malessere generale. Si sentiva bene per il suo primo evento della giornata, ma dato che non si sentiva meglio, è stato condotto il test al punto di cura per COVID-19 e i risultati sono stati positivi per il virus COVID-19. Detto questo, il presidente si isolerà autonomamente in conformità con le linee guida del CDC per le persone sintomatiche. I test di conferma della PCR saranno in sospeso. I suoi sintomi rimangono lievi, la sua frequenza respiratoria è normale a 16, la sua temperatura è normale a 97,8 (Farenheit, ndr) e la sua pulsossimetria è normale al 97%. Il presidente ha ricevuto la sua prima dose di Paxlovid. Si isolerà da solo nella sua casa di Rehoboth”. E’ quanto si legge in una nota del medico del presidente Joe Biden, diffusa dalla Casa Bianca.

Cnn, Pelosi ha detto a Biden che sondaggi lo danno perdente

L’ex speaker della Camera Nancy Pelosi, in una conversazione privata con Joe Biden, ha detto al presidente Usa che i sondaggi indicano che non è in grado di battere Donald Trump e che la sua sconfitta a novembre potrebbe compromettere anche le chance dei Democratici di riconquistare la Camera. Lo riferiscono fonti della Cnn. Biden a sua volta avrebbe replicato che alcuni sondaggi lo darebbero invece vincente. A quel punto, hanno riferito le fonti, Pelosi avrebbe chiesto a Mike Donilon, consigliere di lunga data di Biden, di partecipare alla conversazione per analizzare i dati.

Cnn, Schumer smentisce di avere chiesto a Biden di ritirarsi

Chuck Schumer smentisce di avere chiesto a Joe Biden di ritirarsi dalla corsa per la Casa Bianca, come è stato riferito da alcuni media Usa. Lo staff del leader della maggioranza democratica al Senato, riporta la Cnn, ha definito “speculazioni” le notizie di stampa.

Schumer ha espresso a Biden timore per sconfitta a novembre

Si susseguono e in parte contraddicono le indiscrezioni sulla conversazione privata che il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, avrebbe avuto sabato, in Delaware, con Joe Biden. Schumer, riferisce Politico, avrebbe espresso al presidente la preoccupazione che il Partito democratico potrebbe subire una sconfitta nelle elezioni di novembre. “Nell’incontro si è discusso dei recenti sondaggi, del Partito Democratico e della direzione che sta prendendo”, ha riferito a Politico una fonte vicina sia a Schumer che a Biden.

Cnn, Biden ‘ricettivo’ in discussioni sul suo futuro

Joe Biden è apparso “ricettivo” nelle ultime discussioni sul suo futuro politico e sull’opportunità di proseguire la corsa per la Casa Bianca. Lo riferiscono fonti della Cnn. Il presidente mercoledì sera è risultato positivo al Covid e ha dovuto cancellare la sua apparizione a un evento in programma a Las Vegas.

Cnn, Biden ha chiesto a consiglieri “se Harris può vincere”

Joe Biden ha chiesto ai suoi consiglieri se Kamala Harris “può vincere” la sfida di novembre con Donald Trump. Lo riferiscono fonti della Cnn, mentre si intensificano le indiscrezioni sul futuro politico del presidente, risultato positivo al Covid mercoledì sera.

