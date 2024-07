Immagine Instagram

Travis Leake, un musicista di nazionalità statunitense, è stato condannato a 13 anni di reclusione in una colonia di massima sicurezza dal tribunale Khamovnichesky di Mosca per il reato di traffico di droga. Lo riporta Ria Novosti. L’uomo, 51 anni, era stato arrestato a giugno 2023 con l’accusa di produzione e vendita di sostanze stupefacenti su larga scala. Viveva in Russia, principalmente a Mosca, da circa 10 anni: collaborava come musicista cone due gruppi rock russi e insegnava inglese.

