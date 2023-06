Un musicista americano che ha vissuto in Russia per più di dieci anni è stato arrestato per sospetto traffico di droga, secondo quanto riportato sabato dai media russi. Secondo i media, Michael Travis Leake è accusato di aver venduto una sostanza stupefacente i cui effetti sono simili a quelli della cocaina e dell’MDMA. Un tribunale di Mosca ha ordinato di tenerlo in custodia cautelare per due mesi. È accusato di produzione o distribuzione di droga, reato che in Russia comporta una pena fino a 20 anni di carcere. Una pagina Instagram con il nome di Travis Leake Instagram lo identifica come il cantante di una band. Si tratta di un ex paracadutista dell’esercito americano che vive a Mosca dal 2010. In una dichiarazione inviata via e-mail all’Associated Press, il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato di essere a conoscenza delle notizie relative al recente arresto di un cittadino statunitense a Mosca. Il Dipartimento ha dichiarato di non voler rilasciare ulteriori commenti per motivi di privacy.

Le leggi russe sulla droga sono severe. La star della WNBA Brittney Griner è stata arrestata nel febbraio 2022 dopo che nel suo bagaglio all’aeroporto di Mosca sono state trovate bombolette contenenti olio di cannabis. È stata condannata a nove anni di carcere, ma è stata rilasciata a dicembre in uno scambio con il trafficante d’armi russo Viktor Bout, incarcerato negli Stati Uniti.

