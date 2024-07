Immagini di repertorio

Non si esclude la natura dolosa del rogo

Un incendio scoppiato al settimo piano di un condominio ha ucciso sette persone a Nizza. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco della città citati dai media francesi. Le cause del rogo, avvenuto intorno alle 2.30 del mattino in un edificio nel quartiere di Moulins, una zona popolare della città, sono ancora sconosciute. Una persona è stata portata in ospedale in “emergenza assoluta” e altre due in “emergenza relativa”. In totale, 25 autopompe e 72 vigili del fuoco sono stati coinvolti nell’incendio.

Procuratore Nizza: “Incendio in condominio probabilmente è doloso”

La pista dolosa è quella “privilegiata” per gli inquirenti che stanno indagando sull’incendio. Il procuratore Damien Martinelli, citato da ‘Nice-Matin’ ha confermato di aver aperto un’inchiesta in merito. Fra le vittime, ha rivelato, figurano anche tre bambini.

