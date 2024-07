Il presidente difende la sua decisione di restare in corsa per la Casa Bianca

Joe Biden in un’intervista esclusiva di Nbc News difende il lavoro svolto finora e la sua decisione di restare in corsa per la Casa Bianca: “Ho solo tre anni in più di Trump e in tre anni e mezzo ho fatto più cose di qualsiasi altro presidente, da molto tempo a questa parte”, ha dichiarato. “Lo so, sono vecchio ma la mia acutezza mentale è stata davvero buona”, continua Biden, “anche se il dubbio sulla mia età è legittimo”.

