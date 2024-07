Il presidente americano ha parlato alla nazione all'indomani dell'attentato a Trump

Joe Biden cerca di smorzare la tensione e abbassare i toni del duello politico dopo l’attentato di cui è stata vittima Donald Trump durante un evento elettorale in Pennsylvania. “Non possiamo, non dobbiamo continuare su questa strada”, ha detto il presidente americano in un messaggio alla nazione. La retorica politica è diventata molto accesa ed è “tempo di abbassare la temperatura”, ha aggiunto.

