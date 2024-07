Il presidente Joe Biden ha reso noto di aver contattato Trump e di essere in contatto costante con il dipartimento della Sicurezza interna ed i responsabili delle forze dell’ordine

Si chiamava Thomas Matthew Crooks il responsabile dell’attentato a Donald Trump a un raduno elettorale a Butler, in Pennsylvania. L’uomo, ucciso dal Secret Service, era un 20enne originario di Bethel Park. L’attentato è avvenuto nel momento in cui il tycoon stava mostrando alla folla dei suoi sostenitori un cartello con le cifre degli ingressi di immigrati illegali negli Usa: in quel momento sono stati uditi degli spari. Subito panico e urla tra la folla, mentre l’ex presidente si toccava l’orecchio destro e si nascondeva dietro al podio, con gli agenti del Secret Service che accorrevano sul palco, per metterlo al sicuro. Trump riemergeva dopo pochi istanti, sanguinante. Mentre veniva scortato già dal palco, mostrava il pugno ai suoi supporter e li incitava, “Fight! Fight!”, lottate!. Un partecipante all’incontro elettorale ha perso la vita, due i feriti.

Poco dopo lo stesso Trump, in un post su Truth, ha rassicurato i suoi sostenitori. “Voglio ringraziare il Secret Service degli Stati Uniti e tutte le forze dell’ordine per la loro rapida risposta alla sparatoria appena avvenuta a Butler, in Pennsylvania. Soprattutto, desidero porgere le mie condoglianze alla famiglia della persona uccisa al comizio e anche alla famiglia di un’altra persona gravemente ferita. È incredibile che un atto del genere possa avvenire nel nostro Paese”, ha scritto il tycoon.

La notizia dell’attentato ha scosso ovviamente gli Stati Uniti, in piena campagna elettorale. Il presidente in carica Joe Biden ha reso noto di aver contattato Trump e di essere in contatto costante con il dipartimento della Sicurezza interna ed i responsabili delle forze dell’ordine. L’Fbi ha comunicato di non essere a conoscenza di minacce alla vita del tycoon. Numerose le reazioni, bipartisan, all’attentato all’ex presidente, che ha ricordato alcuni dei momenti più bui della storia americana. Dai leader Democratici del Congresso, Hakeem Jeffries e Chuck Schumer, allo speaker della Camera, Mike Johnson, dall’ex speaker Nancy Pelosi agli ex presidenti Barack Obama e George W. Bush sono giunte dichiarazioni di condanna per l’attentato e di solidarietà all’ex presidente.

Tantissime anche le reazioni della comunità internazionale. La presidente della Commissione Ue von der Leyen si è detta “profondamente scioccata” da quanto avvenuto, mentre la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola ha parlato di “violenza inaccettabile”. Per il cancelliere tedesco Scholz si tratta di un “attacco spregevole”, per il presidente ucraino Zelensky si tratta di “violenza ingiustificabile”. Per il segretario della Nato Jens Stoltenberg “la violenza politica non ha posto nelle democrazie dell’Alleanza Atlantica”. Solidarietà a Trump è stata espressa anche dal premier israeliano Netanyahu e dal presidente ungherese Viktor Orban. Il viceministro degli Esteri Antonio Tajani si è detto “sconvolto” dall’attentato e ha espresso “vicinanza all’America”. IN AGGIORNAMENTO

10:30 Michel: “Violenza politica assolutamente inaccettabile in una democrazia”

“La violenza politica è assolutamente inaccettabile in una democrazia. Condanno fermamente l’attacco all’ex presidente Donald Trump”. Così su X il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

10:20 Pechino: “Preoccupazione per attentato, Xi esprime vicinanza a Trump”

La Cina è “preoccupata” per la sparatoria contro l’ex presidente Trump, il presidente Xi Jinping ha espresso la sua vicinanza a Trump. Lo ha reso noto un portavoce del ministero degli Esteri cinese.

10:10 Starmer: “Violenza politica non trova posto in nostre società”

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato su X di essere rimasto sconvolto dalle “scene scioccanti” e ha inviato i suoi migliori auguri a Trump e alla sua famiglia. “La violenza politica in qualsiasi forma non trova posto nelle nostre società e il mio pensiero va a tutte le vittime di questo attacco”, ha affermato.

10:05 Macron: “Attentato a Trump una tragedia per le nostre democrazie”

“I miei pensieri vanno al presidente Donald Trump, vittima di un attentato. Gli invio i miei auguri di pronta guarigione. Una persona è morta, diversi sono rimasti feriti. È una tragedia per le nostre democrazie. La Francia condivide lo shock e l’indignazione del popolo americano”. Così il presidente francese Emmanuel Macron crsu X.

10:00 Cremlino: “Avevamo avvertito Washington su incitamento odio oppositori”

La rappresentante ufficiale del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, nel suo canale Telegram, ha commentato l’attentato all’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ricordando che “esattamente 2 mesi fa ho attirato l’attenzione sul fatto che negli Stati Uniti incoraggiano letteralmente l’incitamento all’odio nei confronti degli oppositori politici, e ho anche fornito esempi della tradizione americana di omicidi e attentati a presidenti e candidati presidenziali”, ha scritto Zakharova, facendo riferimento anche al suo messaggio scritto a maggio, in cui osservava che negli Stati Uniti “dichiarano apertamente la necessità di uccidere il candidato presidenziale, l’ex presidente del paese Donald Trump”, criticando la legittimità delle elezioni in Russia.

09:55 Stoltenberg: “Violenza politica non ha posto nelle democrazie Nato”

“Sono scioccato dal tentato assassinio dell’ex presidente Trump. Gli auguro una pronta guarigione e i miei pensieri sono con le persone colpite. Condanno questo attacco. La violenza politica non ha posto nelle nostre democrazie. Gli alleati della Nato si uniscono per difendere la nostra libertà e i nostri valori”. Così il segretario generale Jens Stoltenberg su X.

09:50 Fico: “Scenario americano è copia carbone Slovacchia”

“Gli oppositori politici dell’ex presidente americano Donald Trump incitano la società finché qualcuno non impugna le armi. Lo scenario della sparatoria negli Stati Uniti è ‘una copia carbone’ di quello avvenuto in Slovacchia”. Lo ha affermato sulla sua pagina Facebook il primo ministro slovacco Robert Fico, recentemente sopravvissuto a un tentativo di omicidio. “Gli oppositori politici di Trump stanno cercando di fermarlo e, quando falliscono, incitano solo la società finché qualche povero ragazzo non imbraccia le armi”

09:45 Zelensky: “Sconvolto da attentato Trump, violenza ingiustificabile”

“Sono sconvolto nell’apprendere della sparatoria dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il suo comizio in Pennsylvania”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymir Zelensky. “Tale violenza non ha giustificazione e non ha posto in nessun luogo del mondo – prosegue -. La violenza non dovrebbe mai prevalere. Sono sollevato nell’apprendere che Donald Trump è ora al sicuro e gli auguro una pronta guarigione. Le mie condoglianze vanno ai familiari della vittima di questo attacco, un partecipante al comizio. Estendo i miei auguri di forza a tutti coloro che sono inorriditi da questo evento. Vorrei che l’America ne uscisse più forte”

09:30 Metsola: “Sconvolta da attacco Trump, violenza inaccettabile”

“Sono sconvolta dal terribile attacco al comizio dell’ex presidente Trump in Pennsylvania. La violenza politica è inaccettabile e non deve trovare posto nelle nostre società. I miei pensieri sono con lui e le vittime”. Così la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola su X.

09:20 Schlein: “Condanna per attentato a Trump, in democrazia no spazio a violenza”

“Il Pd condanna nel modo più fermo l’attentato a Donald Trump. La violenza politica non deve trovare alcuno spazio all’interno delle nostre democrazie, lo abbiamo detto in occasione di altri attacchi a politici avvenuti in Europa negli scorsi mesi, e lo ribadiamo con nettezza oggi dopo quello che è successo negli Usa. Ovunque, chi ha a cuore la democrazia, negli Stati Uniti come altrove, deve ora contrastare fermamente ogni tipo di linguaggio di odio e di violenza politica”. Lo afferma in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein.

09:00 Scholz: “Attacco a Trump spregevole, violenza minaccia democrazia”

“L’attacco al candidato alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump è spregevole. Gli auguro una pronta guarigione. I miei pensieri vanno anche alle persone coinvolte nell’attacco. Simili atti di violenza minacciano la democrazia”. Lo ha scritto in un messaggio su X il cancelliere tedesco, Olaf Scholz.

08:55 Salvini: “Attentato Trump serva a chi semina parole odio contro destre”