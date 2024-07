Per essere eletta ha bisogno della maggioranza assoluta dei voti validi espressi

Il Parlamento europeo è stato ufficialmente costituito martedì a Strasburgo dopo le elezioni europee del 6-9 giugno. La presidente uscente Roberta Metsola ha aperto la sessione costitutiva del nuovo Parlamento. Pina Picierno (S&D), seconda vicepresidente del Parlamento uscente, ha presieduto il successivo annuncio dei candidati alla presidenza del Parlamento. IN AGGIORNAMENTO

Metsola: “Non eviterò decisioni difficili”

“Non mi tirerò mai indietro dal prendere decisioni difficili. La mia porta rimarrà sempre aperta. I membri saranno trattati in modo equo e dignitoso. Come Presidente, sapete che sono in grado sia di difendere il nostro Parlamento sia di costruire ponti tra le divisioni politiche. Sono orgogliosa di essere qui oggi. E se sceglierete di accordarmi la vostra fiducia, non vi deluderò”, ha detto Metsola nel suo discorso alla plenaria prima della votazione. “Questo deve essere un Parlamento di dibattito e rispetto. Una Camera in cui possiamo discutere e sostenere la nostra posizione in sessioni vivaci e attive che catturino l’attenzione e l’immaginazione delle persone. Un Parlamento in cui la burocrazia inutile è ridotta, in cui la semplificazione significa che ci occupiamo meno di spuntare caselle e più di buon senso. In cui ogni abuso viene combattuto e dove è più facile fare il nostro lavoro”, ha aggiunto. “Le persone guarderanno a noi per una direzione – ha proseguito Metsola -. Che si tratti di: difendere i nostri valori e lo stato di diritto; rimanere il forte sostenitore di cui l’Ucraina ha bisogno; amplificare la voce dell’umanità in Medioriente mentre cerchiamo una pace sostenibile; la necessità che abbiamo di attenerci ai nostri impegni e mantenere la nostra Unione come leader globale dei diritti, dell’uguaglianza, della sicurezza, del clima, delle opportunità, dei mercati competitivi, liberi ma giusti, con un forte pilastro sociale che consente a tutti di essere chiunque desiderino essere e dove nessuno viene lasciato indietro”.

La votazione e le candidate

La votazione a scrutinio segreto cartaceo è iniziata intorno alle 10.40. Otto deputati eletti a sorte faranno gli scrutatori e sovrintenderanno al processo. Le candidate sono: Roberta Metsola (Ppe, Malta) e Irene Montero (La Sinistra, Spagna). Per essere eletto, un candidato ha bisogno della maggioranza assoluta dei voti validi espressi, vale a dire il 50% più uno. Se nessun candidato viene eletto al primo turno di votazione, gli stessi o altri candidati possono essere nominati per un secondo turno alle stesse condizioni. Un terzo turno può aver luogo, se necessario, sempre con le stesse regole. Se nessuno dei candidati viene eletto al terzo turno di votazione, i due candidati con il maggior numero di voti al terzo turno procederanno a un quarto e ultimo turno di votazione, in cui risulterà eletto il candidato che riceverà il maggior numero di voti. Una volta eletto, il nuovo presidente assumerà la presidenza e potrà pronunciare un discorso di insediamento. Nella sua decima legislatura, il Parlamento europeo avrà 720 seggi, 15 in più rispetto alla fine della precedente legislatura. All’inizio della decima legislatura vi sono otto gruppi politici, uno in più rispetto alla precedente legislatura. 33 deputati rimangono nei non iscritti.

