Libano, Israele rilascia un video degli attacchi contro Hezbollah

Mercoledì l’esercito israeliano ha pubblicato un video che mostrerebbe degli attacchi mirati contro postazioni di Hezbollah nel sud del Libano. I soldati di Tel Aviv hanno dichiarato che l’aviazione ha colpito circa 20 postazioni dei militanti libanesi, distruggendo depositi di armi, quartier generali ed edifici utilizzati “a fini militari”.

Secondo il Ministero della Salute, dall’inizio del conflitto in Iran, quasi due mesi fa, in Libano sono state uccise oltre 2.500 persone e quasi 8mila sono rimaste ferite. Nonostante sia ufficialmente in vigore un cessate il fuoco, sia l’Idf sia Hezbollah continuano a sferrare attacchi quasi quotidiani.