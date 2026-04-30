Re Carlo III visita il Memoriale dell'11 settembre a New York

Mercoledì re Carlo III e la regina Camilla hanno iniziato il loro viaggio a New York con una visita al Memoriale Nazionale dell’11 settembre, dove hanno reso omaggio alle vittime degli attentati del 2001 durante una cerimonia di deposizione di corone di fiori. La tappa fa parte di un fitto programma nell’ambito del viaggio negli Stati Uniti per celebrare i 250 anni dell’Indipendenza americana. Si tratta del primo viaggio a New York da parte di un monarca britannico regnante dopo la visita della regina Elisabetta II nel 2010.

Alla cerimonia, che precede il 25° anniversario degli attentati, hanno partecipato anche il sindaco Zohran Mamdani e altre personalità di spicco della città.