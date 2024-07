La politica maltese ha vinto con 562 voti: "Con umiltà e onore accetto questa posizione"

Roberta Metsola è stata rieletta presidente del parlamento europeo con 562 voti. La politica maltese, candidata del Partito popolare europeo, resterà in carica fino a gennaio 2027. Secondo un accordo di maggioranza, nella seconda parte della legislatura la presidenza dovrebbe passare ai Socialisti e democratici. “Con umiltà e onore accetto questa posizione. Vi ringrazio per la vostra scelta. Lavorerò ogni giorno per soddisfare le vostre aspettative e quelle di questo parlamento”, ha detto Metsola all’Eurocamera dopo la sua vittoria.

