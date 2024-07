Il Paese al voto per la quarta volta da quando è scoppiata la guerra civile nel 2011

In Siria si sono aperte le urne per il rinnovo dell’Assemblea del Popolo, il Parlamento siriano, è la quarta volta dall’inizio della guerra civile scoppiata nel 2011. Il primo ministro siriano Hussein Arnous ha dichiarato, alle urne a Damasco, che questa elezione arriva nel momento in cui il Paese guarda avanti per “costruire la Siria moderna”. Lo scrutinio si svolge mentre l’economia siriana continua a deteriorarsi dopo anni di conflitto, sanzioni guidate dall’Occidente, la pandemia COVID-19 e la diminuzione degli aiuti dovuta alla stanchezza dei donatori.

Queste elezioni parlamentari escludono il nord-ovest della Siria, controllato dai ribelli, e il nord-est, sotto il controllo delle Forze Democratiche Siriane, sostenute dagli Stati Uniti e guidate dai curdi. Anche il numero di elettori eleggibili non è stato annunciato e, a differenza delle elezioni presidenziali, i milioni di siriani che hanno lasciato il Paese durante la diaspora del 2011 – il cui numero è aumentato dopo la guerra civile – sono esclusi dal voto. Quest’anno, 1.516 candidati approvati dal governo sono in corsa per i 250 seggi dell’Assemblea del Popolo. Circa 8.151 seggi elettorali sono stati allestiti in 15 distretti elettorali nelle aree controllate dal governo e i risultati dovrebbero essere annunciati entro martedì 16 luglio.

