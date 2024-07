Il presidente Usa in un discorso dallo Studio Ovale: "La politica non deve mai essere un campo di battaglia o di morte"

Joe Biden chiede di fare un passo indietro e di abbassare i toni dopo l’attentato a Donald Trump, avvenuto durante un raduno elettorale a Butler, in Pennsylvania, per mano del 20enne Thomas Matthew Crooks. La retorica politica è diventata molto accesa ed è “tempo di abbassare la temperatura”, ha detto il presidente degli Stati Uniti nel messaggio alla nazione trasmesso dallo Studio Ovale. “Non possiamo, non dobbiamo continuare su questa strada“, ha aggiunto. E’ necessario fare tutti “un passo indietro”, “abbiamo forti disaccordi” e “quello che c’è in ballo in queste elezioni è enorme” ma la politica “non deve mai essere un campo di battaglia” o “un campo di morte”.

Trump: “Discorso a convention Gop sarà diverso, opportunità per unire Paese”

Il candidato repubblicano nel frattempo si è ripreso e nelle prossime ore sarà a Milwaukee per la convention nazionale del partito. “Onestamente sarà un discorso completamente diverso“, ha detto il tycoon in un’intervista rilasciata al ‘Washington Examiner’. “Questa è un’opportunità per riunire l’intero Paese, anche il mondo intero. Il discorso sarà molto diverso rispetto a quello di due giorni fa”.

Trump: “Salvo per aver distolto sguardo dalla folla”

“Raramente distolgo lo sguardo dalla folla. Se non l’avessi fatto in quel momento non staremmo parlando oggi”, ha affermato Trump che dopo l’attacco è stato sottoposto a una Tac precauzionale.

