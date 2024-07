Il tycoon è stato ferito a un orecchio. Ucciso l'attentatore.

“Non c’è posto per questo tipo di violenza in America. Dobbiamo unirci come un’unica nazione per condannarla”. Così il presidente Usa Joe Biden dopo gli spari al comizio elettorale di Donald Trump a Butler, in Pennsylvania. Il tycoon ferito a un orecchio, ucciso l’attentatore.

